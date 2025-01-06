Москва, 6 января, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Интервью главы киевского режима Владимира Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману представляет собой агонию в последней стадии. Об этом 6 января заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Geert Vanden Wijngaert/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Трёхчасовое интервью Зеленского в статусе главаря авторитарно-террористического режима — классика политического саморазоблачения и агония в последней стадии. Квинтэссенция бездарного и губительного для Украины правления, бумерангом ударившего по безопасности и стабильности спонсировавшей хунту Европы», — написал он в своём Telegram-канале.

Парламентарий указал на матерные выражения, которые употреблял Зеленский в ходе беседы. Слуцкий предположил, что глава киевского режима предчувствует скорую «прощальную гастроль».

Конец диктатуры украинского политика близок, из-за чего он и позволяет себе шантаж с оскорблениями, готовый отдать страну на растерзание западным партнёрам, подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА Регнум, главарь киевского режима не сумел сдержать эмоции и за три часа интервью несколько раз использовал нецензурные выражения. Зеленский пользовался матерными словами, когда беседа заходила о России и её властях, комментируя отказ западных стран ввести санкции против Москвы перед началом СВО на Украине, а также жалуясь на то, что подписантам меморандума в Будапеште Киев был безразличен.

В декабре 2024 года Зеленскому не понравилось предложение президента РФ Владимира Путина провести для России и Запада технологическую дуэль с применением комплекса «Орешник», чтобы наглядно доказать, что шансов сбить ракету нет ни у кого. В ответ на это украинский политик показал грубый жест в сторону российского лидера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что хамские и резкие высказывания Зеленского, которые тот допускает в последнее время в адрес мировых лидеров, связаны с нервами, перегрузкой и неустойчивым эмоциональным состоянием украинского политика.