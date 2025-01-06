Курская область, 6 января, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Российские военные нанесли поражение украинским формированиям в Курской области в районе хутора Бердин. Об этом 5 января сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Ведомство сообщило, что в районе девяти часов утра украинские подразделения пытались остановить наступление российских войск на курском направлении. ВСУ предприняли контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении Бердина.

«Артиллерией и авиацией группировки войск «Север» нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин», — сообщили в Минобороны.

Как отметило российское оборонное ведомство, ВС РФ продолжают операцию по уничтожению украинских вооружённых формирований.

При этом за сутки потери украинской армии составили до 340 военных. Российские военные уничтожили в Курской области четыре танка, три БМП, четыре БТР, 12 боевых бронированных машин, пять миномётов.

ИА Регнум 5 января опубликовало видео уничтожения украинской военной техники в районе Бердина. Российские войска нанесли удар в ходе отражения контратаки ВСУ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3939906" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российские военные уничтожили технику ВСУ в Курской области в ходе отражения контратаки противника

Ранним утром 6 января российские средства противовоздушной обороны сбили ракету ВСУ над Курской областью. Кроме того, в Курской области силы ПВО сбили за ночь семь украинских дронов.