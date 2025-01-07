Вашингтон, 7 января, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский контратакой украинских формирований в приграничных районах Курской области пытался «подготовиться» ко встрече на военной базе «Рамштайн» в ФРГ, которая состоится 9 января. Такое мнение 7 января высказал экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье для издания Weapons and Strategy.

Ukraine Presidency/Global Look Press

«Зеленский готовится к встрече на базе «Рамштайн», перебрасывая свои резервы в Курскую область, чтобы удержать территорию, которую Украина оккупировала», — написал он.

Он уточнил, что эти атаки украинской армии провалились, однако российские военные ожидают как минимум ещё одну большую попытку контратаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в преддверии встречи в «Рамштайне».

Брайен отметил, что в период с 5 по 6 января украинские формирования предприняли десять попыток отдельных контратак и понесли при этом большие потери, однако армия России продолжает освобождение курского приграничья.

Эксперт отметил, что на этом фоне российские военные полностью освободили город Курахово в Донецкой Народной Республике, являвшийся важным логистическим узлом для украинской армии в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия утром 5 января совершила попытку прорваться в направлении села Большое Солдатское в Курской области. Российские военные уничтожили основные силы противника в районе хутора Бердин.

В Минобороны РФ позднее рассказали, что армия России нанесли поражение украинским боевикам у хутора Бердин в курском приграничье. Ими было уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин с десантом из состава штурмовой группы ВСУ.

В российских силовых структурах 7 января рассказали, что множество бойцов ВСУ сдались в плен после неудачных попыток контратак в Курской области. Отмечалось, что более половины 225-го отдельного штурмового батальона украинских формирований, направленного в попытку контратаки в Курской области, составляют бывшие заключённые, в том числе отбывавшие наказание за тяжкие преступления.