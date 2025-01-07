Вашингтон, 7 января, 2025, 09:47 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал отменить ранее введённый действующим главой Белого дома Джо Байденом запрет на добычу нефти и газа на американском континентальном шельфе.

Michael Jung/Global Look Press

«Я вижу, что Байден запретил всю добычу нефти и газа на 625 млн акров (2,5 млн кв. км. — Прим. ред.) прибрежных территорий США. Это абсурд. Я сниму этот запрет немедленно», — заявил он в эфире Salem News Channel.

По словам Трампа, США обладают такими объёмами нефти и газа, каких нет ни у одной страны мира, и новая американская администрация не позволит уничтожать страну подобным решением.

США необходимо активно пользоваться собственными природными ресурсами для экономического развития, в том числе путём расширения производства и укрепления энергетической независимости, добавил избранный глава Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила 3 января, что Байден не будет отменять решение о национальном трауре из-за смерти Джимми Картера, подразумевающего спуск государственных флагов. Она уточнила, что такое решение не будет отменено даже несмотря на предстоящую инаугурацию избранного президента США.

Газета Politico 2 декабря 2024 года написала, что Трамп не сможет оспорить решение Байдена о помиловании его сына Хантера Байдена и не сможет начать новое расследование. По словам экс-чиновника из министерства юстиции США Сэмюэля Моррисона, избранный президент может использовать данный прецедент в собственных интересах, к примеру, для помилования участников штурма здания Конгресса 6 января 2021 года.