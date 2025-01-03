Вашингтон, 4 января, 2025, 02:33 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден не будет отменять решение о национальном трауре из-за смерти Джимми Картера, при котором должны быть спущены государственные флаги. Об этом заявила 3 января пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

ИА Регнум Трамп, Байден, дебаты

Решение о приспущенных флагах в США не будет отменено даже несмотря на предстоящую 20 января инаугурацию избранного президента Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос журналистов, возможна ли отмена Байденом принятого решение об обязательных траурных мероприятиях, Карин Жан-Пьер строго ответила: «Нет».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Дональд Трамп заявил, что инаугурация президента впервые в истории США может пройти с приспущенными флагами. Он подчеркнул, что этому будут рады и счастливы демократы. Трамп считает, что им данный факт вскружил голову.

По распоряжению Байдена флаги США должны быть приспущены из-за национального траура в связи со смертью Джимми Картера в течение 30 дней после дня траура 9 января. Инаугурация Трампа должна состояться 20 января.

Картер умер 29 декабря на 101-м году жизни. Экс-президент США провёл в хосписе почти два года. По словам внука Картера Джейсона, экс-лидер США в последние дни «наслаждался миром, как мог».