Вашингтон, 6 января, 2025, 08:53 — ИА Регнум. Американский независимый журналист, бывший сотрудник телеканала Fox News Кайл Беккер сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского с действующим президентом США Джо Байденом.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Беккер таким образом прокомментировал интервью Зеленского блогеру Лексу Фридману, в котором тот давал примитивные ответы на задаваемые вопросы.

«Зеленский, как обычно, вездесущ со своими высказываниями. Возникает ощущение, что он такой же «президент», как и Джо Байден для Соединённых Штатов», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Журналист добавил, что уверен в том, что после возвращения в Белый дом избранного президент США Дональда Трампа будет проведена реформа американской дипломатии. В состав его внешнеполитической команды войдут лишь опытные политики, так как настало время для мира, уточнил Беккер.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января Зеленский отказался давать интервью Фридману на русском языке. Глава киевского режима объяснил такое решение тем, что не хочет «давать пас» президенту РФ Владимиру Путину, чтобы тот вновь заявил, что «мы один народ и говорим на одном языке».

При этом Зеленский в ходе интервью не смог сдержать эмоции и за три часа несколько раз использовал нецензурные выражения. Это произошло во время вопроса об отказе Запада ввести санкции против России перед началом СВО. Глава киевского режима также использовал мат в моментах, когда заходил разговор о России и её президенте, и нецензурно пожаловался на то, что подписантам меморандума в Будапеште Украина была безразлична.

Зеленский также высказался против переговоров втроём с Трампом и Путиным. Он заявил о желании вначале договориться с избранным американским лидером и привлечь к переговорам Евросоюз.