Анапа, Краснодарский край, 5 января, 2025, 20:35 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС в ходе авиамониторинга обнаружили маслянистое пятно в 1,5 км от центрального пляжа Анапы. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Специалисты Морской спасательной службы уже приступили к сбору нефтеводяной смеси, сказано в сообщении.

«Всего с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезено более 102 тыс. тонн загрязнённого песка и грунта», — отметила пресс-служба.

Кроме того, нефтепродукты обнаружили в Крыму, у бухты Капсель в районе Судака. Протяжённость «незначительного загрязнения песчаной местности» составляет 2 км, отметила пресс-служба.

«С начала работ в Крыму обследовано 72 км берега, очищено более 70 тыс. метров, вывезены 9158 мешков нефтесодержащих отходов», — сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение. Произошла частичная утечка нефтепродуктов. В Краснодарском крае и Крыму проходят работы по уборке акватории и побережья, в них участвуют в том числе волонтёры.

31 декабря сообщалось, что на побережье Крымского полуострова было собрано более 226 тонн песка и грунта, загрязнённых мазутом. 2 января управление МЧС по республике проинформировало о завершении работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на новых участках. С пляжей Анапы и Темрюкского района собрали более 96 тыс. тонн загрязнённого мазутом грунта, сообщила пресс-служба МЧС 5 января.