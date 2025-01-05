Анапа, Краснодарский край, 5 января, 2025, 12:37 — ИА Регнум. С пляжей Анапы и Темрюкского района собрали более 96 тыс. тонн загрязнённого мазутом грунта, сообщили 5 января в пресс-службе МЧС России.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В Анапе и Темрюкском районе сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов и добровольцами собрано более 96 тысяч тонн загрязнённого грунта. В круглосуточном режиме осуществляется работа площадок временного накопления загрязнённого грунта», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.

Также отмечается, что в Крыму ранее выявили два факта незначительного загрязнения берега. За сутки сотрудники МЧС очистили более 8 км береговой линии. На месте продолжают работать свыше 200 человек и 54 единицы техники.

4 января ИА Регнум передавало, что на Кубани и в Крыму собрали более 86 тыс. тонн загрязнённого грунта. Очистка 15-километровой береговой линии продолжается. Специалисты собирают загрязнённый грунт в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка и в районе природного заповедника «Опукский».

Ранее в Анапе развернули единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. Большую работу провели волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.

Частичная утечка нефтепродуктов произошла 15 декабря в результате крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212».