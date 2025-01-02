Симферополь, 2 января, 2025, 21:12 — ИА Регнум. В Крыму завершили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на новых участках, сообщает 2 января ГУ МЧС России по республике.

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«Сегодня в ходе мониторинга были обнаружены два новых участка загрязнений нефтепродуктами береговой линии в Керчи и Ленинском районе. В настоящее время работы на этих участках завершены», — сказано в публикации в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС РФ и спасатели МЧС Республики Крым, а также представители администрации и волонтёры очистили более 4 км береговой линии. Суммарно они собрали и вывезли более 2 тонн загрязнённого песка и грунта.

31 декабря ИА Регнум передавало, что на побережье Крымского полуострова было собрано более 226 тонн песка и грунта, загрязнённых мазутом после крушения танкеров.

Танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов.