Краснодар, 5 января, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Распространяемая в социальных сетях и Telegram-каналах информация о том, что 90% птиц, спасённых в Анапе волонтёрами и отправленных в Краснодар на реабилитацию, умерли по дороге, не соответствует действительности, заявили в воскресенье, 5 января, в оперштабе Краснодарского края.

Алексей Майшев/РИА Новости

В действительности же соотношение противоположное — во время перевозки скончались менее 10% птиц, сказано в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Загрузка птиц для транспортировки в центры реабилитации проходит под контролем ветеринаров, орнитологов и других специалистов, отметили в оперштабе.

«К сожалению, загрязнённая мазутом птица действительно гибнет по вполне понятным причинам — от интоксикации организма нефтепродуктами. Птицы гибнут в центрах, где их отмывают, есть случаи гибели в процессе перевозки и во время реабилитации и лечения. Однако за всё время транспортировки птиц в реабилитационный центр в краснодарский Сафари-парк погибло менее 10% особей», — сказано в сообщении.

Часть птиц к тому же гибнет по другим причинам — от болезней или отравления их кормовой базы, добавили в оперштабе.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение. Произошла частичная утечка нефтепродуктов. В Краснодарском крае и Крыму проходят работы по уборке акватории и побережья, в них участвуют в том числе волонтёры.

31 декабря сообщалось, что на побережье Крымского полуострова было собрано более 226 тонн песка и грунта, загрязнённых мазутом. 2 января управление МЧС по республике проинформировало о завершении работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на новых участках.

Почти 1,7 тыс. диких птиц, пострадавших от разлива мазута, было спасено в Анапе и Темрюкском районе, сообщил краснодарский оперштаб 31 декабря. Работают несколько команд по спасению животных, крупнейшая из которых включает в себя 26 ветеринаров и волонтёров.