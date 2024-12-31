Анапа, Краснодарский край, 31 декабря, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Почти 1,7 тыс. диких птиц, пострадавших от разлива мазута в Чёрном море, было спасено в Анапе и Темрюкском районе. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«На сегодняшний день удалось спасти 1686 пернатых. Из них 1300 передали в центры реабилитации животных в несколько регионов России», — указано в сообщении.

Уточняется, что в Анапе и Темрюкском районе в настоящее время трудятся несколько команд по спасению животных, крупнейшая из которых включает в себя 26 ветеринаров и волонтёров.

Также отмечено, что работа по спасению пострадавших птиц уже организована: сначала животных ищут поисковые отряды, затем их передают ветеринарам, которые отмывают их от загрязнений и оказывают необходимую помощь, а потом пернатых отправляют в реабилитационные центры.

Как передавало ИА Регнум, в Керченском проливе 15 декабря в условиях шторма потерпели крушение два танкера, одному из которых оторвало носовую часть, а второй сел на мель. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

В Анапе 16 декабря открылся единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег Чёрного моря от разлива мазута. Работами по устранению загрязнения занимаются в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой гвардии» «Единой России» и «Народного фронта».

25 декабря в Краснодарском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива нефтепродуктов. Глава МЧС РФ Александр Куренков отметил, что работа по ликвидации последствий разлива продолжается, и пока она выполнена только на 15%.

27 декабря в Telegram-канале Росрыболовства сообщалось, что нефтяной разлив оказал негативное воздействие на прибрежные районы Анапы, станицы Благовещенской, Витязево и другие населённые пункты. Уточнялось, что пляжные зоны оказались покрыты мазутом, что привело к гибели водоплавающих птиц и дельфинов.