Донецк, 5 января, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета России приступили к осмотру тела журналиста «Известий» Александра Мартемьянова, погибшего при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль. Об этом сообщил журналистам информированный источник.

Максим Блинов/РИА Новости

Нападение было совершено 4 января 2025 года на трассе в ДНР.

Он уточнил, что сотрудники ведомства проводят следственные мероприятия. Собеседник, слова которого приводит «РИА Новости», уточнил, что тело погибшего находится в морге в Донецке.

При атаке беспилотника ВСУ, в результате которой погиб Мартемьянов, пострадали ещё четыре журналиста: корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Ночью Романенко и Кевхиев дали следователям первые показания по делу о гибели корреспондента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным, близким и коллегам Александра Мартемьянова. Руководитель региона отметил, что погибший отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду.

Военкор «Известий» Дмитрий Астрахань, который знал Мартемьянова по его работе, назвал гибель коллеги большой потерей. Он заявил, что корреспондент погиб при выполнении своей работы и журналистского долга. Военкор добавил, что Мартемьянов запомнился очень добрым, позитивным и бесстрашным человеком.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что убийство Александра Мартемьянова и ранение четырёх журналистов стали очередным жестоким преступлением киевского режима. Она пообещала, что все виновные в преступлениях против сотрудников прессы будет установлены и понесут наказание.