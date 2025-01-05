Донецк, 5 января, 2025, 03:49 — ИА Регнум. Подло убитый 4 января в Донецкой Народной Республике журналист «Известий» Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду. Он до конца выполнил свой гражданский и журналистский долг, сказал глава ДНР Денис Пушилин, выражая соболезнования родным и коллегам.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Он отметил, что материалы Мартемьянова всегда были смелыми и объективными. Журналист всегда был на переднем плане.

«Одним из последних расследований был декабрьский материал об обстреле Горловки кассетными боеприпасами. Он вышел буквально на следующий день после Дня памяти погибших журналистов», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Глава республики выразил искренние соболезнования родным и коллегам погибшего журналиста.

В числе журналистов, раненных при ударе украинских формирований, корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Всем пострадавшим оказывается помощь.

Как сообщало ИА Регнум, тело внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, который получил смертельное ранение при обстреле украинских формирований в ДНР, доставлено в морг в Донецке.

Убийство Александра Мартемьянова и ранение четырёх журналистов при атаке на автомобиль в ДНР стали очередным жестоким преступлением в череде кровавых злодеяний режима Зеленского. Все виновные в преступлениях против представителей российских СМИ будут установлены и понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.