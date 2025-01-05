Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, погибший при атаке украинского беспилотника на трассе Донецк — Горловка 4 января, отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду. Искренние соболезнования родным и коллегам Александра в Telegram-канале высказал глава ДНР Денис Пушилин. Материалы военкора он назвал смелыми и объективными, подчеркнув, что Мартемьянов всегда был на переднем крае, а одним из последних расследований журналиста был материал об обстреле Горловки кассетными боеприпасами. Таким происшествием ознаменован новый, 1046-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дроны РФ

Александр Мартемьянов возвращался из Горловки после съёмки последствий украинских обстрелов, когда по гражданскому автомобилю ударил украинский FPV-дрон. Вместе с ним ехали ещё четверо сотрудников СМИ, они легко ранены. Денис Пушилин обозначил пострадавших, это корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

Тело Александра Мартемьянова доставлено в морг в Донецке. О том, что убийство военкора и ранение четырёх журналистов стали очередным жестоким преступлением в череде кровавых злодеяний режима Зеленского и что виновные будут установлены и понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.