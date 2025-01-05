Глава ДНР: военкор отдал жизнь за правду для людей — 1046-й день СВО
Глава ДНР: военкор «Известий» отдал жизнь за правду для людей — 1046-й день СВО
Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, погибший при атаке украинского беспилотника на трассе Донецк — Горловка 4 января, отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду. Искренние соболезнования родным и коллегам Александра в Telegram-канале высказал глава ДНР Денис Пушилин. Материалы военкора он назвал смелыми и объективными, подчеркнув, что Мартемьянов всегда был на переднем крае, а одним из последних расследований журналиста был материал об обстреле Горловки кассетными боеприпасами. Таким происшествием ознаменован новый, 1046-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Александр Мартемьянов возвращался из Горловки после съёмки последствий украинских обстрелов, когда по гражданскому автомобилю ударил украинский FPV-дрон. Вместе с ним ехали ещё четверо сотрудников СМИ, они легко ранены. Денис Пушилин обозначил пострадавших, это корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.
Тело Александра Мартемьянова доставлено в морг в Донецке. О том, что убийство военкора и ранение четырёх журналистов стали очередным жестоким преступлением в череде кровавых злодеяний режима Зеленского и что виновные будут установлены и понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.