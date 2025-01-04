Донецк, 5 января, 2025, 02:35 — ИА Регнум. Тело внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, который получил смертельное ранение при обстреле украинских формирований в Донецкой Народной Республике, доставлено в морг в Донецке. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

Мартемьянов погиб на трассе Донецк — Горловка. В автомобиле, по которому ударил вражеский дрон, также находились его коллеги, в том числе женщины. Им удалось выжить.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Мартемьянов погиб при ударе украинских военных по гражданскому автомобилю на трассе Донецк — Горловка (ДНР), по предварительным данным, ещё четыре журналиста получили ранения разной степени тяжести.

Погибший 4 января при атаке ВСУ на автомобиль в ДНР журналист «Известий» Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и выразил соболезнования родным и коллегам.

Убийство корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранение четырёх журналистов при атаке на автомобиль в ДНР стали очередным жестоким преступлением в череде кровавых злодеяний режима Зеленского. Все виновные в преступлениях против представителей российских СМИ будут установлены и понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне спецоперации на Украине от удара беспилотника.