Москва, 4 января, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Момент падения легкового автомобиля в реку на Лужнецкой набережной в Москве попал на видео. Кадры опубликованы 4 января в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы

Белый Volkswagen двигался прямо на ограждение. Он снёс бетонный столб и ажурные решётки и рухнул в воду. Позже из салона извлекли тело водителя.

«Обнаружено тело мужчины 1981 г. р., находившегося в автомобиле», — указано в сообщении.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.

Как сообщало ИА Регнум, к месту происшествия на Лужнецкой набережной прибыли спасатели, они достали автомобиль из реки.

В ноябре 2024 года в Петербурге легковой автомобиль с двумя женщинами упал в Дудергофский канал. Они сами выбрались из воды и отказались от госпитализации. Машину позже достали из канала автокраном.

В мае 2024 года в районе Поцелуева моста в Петербурге пассажирский автобус столкнулся с автомобилем, после чего вылетел в реку Мойку. В результате погибли семь человек, находившиеся в салоне. Водитель объяснил случившееся отказом тормозов, однако суд установил, что к ДТП привело нарушение правил дорожного движения. Мужчину приговорили к шести годам колонии, по делу также арестовали начальника автоколонны компании-перевозчика.