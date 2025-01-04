Москва, 4 января, 2025, 13:57 — ИА Регнум. На Лужнецкой набережной в центре Москвы автомобиль Volkswagen упал в реку, сообщил в субботу, 4 января, Telegram-канал «112».

Прокуратура Москвы

Машина пробила ограждение набережной и упала в воду.

На месте происшествия работают спасатели. Автомобиль извлекают из реки.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года в Петербурге легковой автомобиль с двумя женщинами упал в Дудергофский канал. Инцидент произошёл ночью. Женщины выбрались из воды самостоятельно и от госпитализации отказались. Автомобиль был извлечён из канала при помощи автокрана.

В мае 2024 года в районе Поцелуева моста в центре Петербурга автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем, а затем вылетел в реку Мойку. Семь человек погибли. Водитель Рахматшох Курбонов объяснил случившееся отказом тормозов, однако в прокуратуре по итогам проверки заявили, что техническое средство было исправным, а к ДТП привело нарушение правил дорожного движения. Курбонова приговорили к шести годам колонии. Кроме того, был арестован начальник автоколонны компании-перевозчика Джахангир Халилов.