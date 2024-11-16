Санкт-Петербург, 16 ноября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге легковое авто с двумя женщинами рухнуло в Дудергофский канал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

МЧС РФ

Инцидент произошёл в ночь на 16 ноября. Автоледи выбрались из воды самостоятельно.

«После осмотра медиками дамы от госпитализации отказались», — отмечается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Саму машину из канала достали спасатели при помощи автокрана. Специалистам предстоит уточнить, по каким причинам автомобиль оказался в воде.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре грузовик, ехавший по мосту в Нижнем Новгороде, пробил ограждение и упал в реку Оку. О судьбе водителя фуры не сообщалось.

10 мая в Санкт-Петербурге рейсовый автобус пробил ограждение на мосту через Мойку и упал в воду. В ДТП погибли три человека, пострадали шестеро. Водителя задержали. Как стало известно, компанию-перевозчика, чей автобус упал в реку, за 2,5 года штрафовали 23 раза.