Москва, 4 января, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Контакты президента России Владимира Путина согласовываются с лидерами дружественных стран максимально оперативно. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя просьбу президента Сербии Александара Вучича провести разговор с российским лидером.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

4 января Вучич сообщил о намерении провести разговор с Путиным на фоне введения Соединёнными Штатами прямых и всеобъемлющих санкций против NIS, что ставит Сербию в тяжёлое положение.

«Разговоры с нашими друзьями и партнёрами на высшем и иных уровнях согласовываются максимально оперативно», — ответил Песков на соответствующий вопрос ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, власти США собираются ввести санкции против российско-сербской компании NIS из-за доли «Газпрома» и «Газпром нефти», ранее пояснил Вучич. Он отмечал, что Сербии следует провести переговоры с Москвой о возможном снижении российской доли до менее чем 50%.

Ожидаемое введение санкций против NIS, более 56% акций которой принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому», является частью гибридной войны против Сербии, как и студенческие протесты. Об этом заявил в середине декабря сербский вице-премьер Александр Вулин.