Белград, 14 декабря, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки могут ввести санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) через несколько дней из-за доли «Газпрома» и «Газпром нефти». Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Они должны нам оставить некий срок, мы должны посмотреть, что там (в решении о санкциях — ред.) будет написано и что они подразумевают под этим. Может ли быть снижена российская доля меньше 50%, надо с ними об этом вести переговоры», — заявил Вучич в эфире TV Informer.

Более того, по мнению Вучича, санкции может ввести и Великобритания.

По словам президента Сирии, с введением санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии (JANAF) остановит поставки нефти с находящегося на острове Крк терминала.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна увеличила закупку газа из России и данное решение касается только зимнего периода, позднее страны планируют заключить новое соглашение. Вулин отметил, что уверен в отсутствии разногласий по этому вопросу, однако существует вероятность возникновения сложностей с оплатой поставок. Кроме того, сербский вице-премьер выразил твёрдую уверенность, что поставки российского топлива в Белград продолжатся, несмотря на возможное прекращение транзита через территорию Украины со следующего года.

11 декабря министр энергетики страны Владимир Малинов заявил, что Болгария может прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию, если «Газпром» не найдёт способ проведения оплаты на фоне американских санкций.

21 ноября администрация президента США Джо Байдена расширила антироссийский санкционный список. Под новые рестрикции попали 100 юридических и физических лиц, в том числе «Газпромбанк» и шесть его зарубежных дочерних структур.