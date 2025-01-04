Белград, 4 января, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич намерен запросить телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в связи с введением американских санкций в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом сербский лидер заявил 4 января в ходе заседания правительства страны с его участием.

SARAH MEYSSONNIER/POOL/EPA/ТАСС Президент Сербии Александр Вучич

Он отметил, что речь идёт о введении Соединёнными Штатами прямых и всеобъемлющих санкций против NIS, что ставит Сербию в тяжёлое положение. По словам Вучича, в этот же день после заседания он планирует обсудить эту тему с американским послом в Белграде Кристофером Хиллом, а затем подготовиться к телефонной беседе с Путиным.

«Я рассчитываю на разговор с Путиным и планирую запросить его примерно 25–27 января, когда станет ясно, какие результаты принесли мои переговоры с новой американской администрацией и есть ли у нас шансы что-либо изменить в этот короткий период», — сказал сербский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января Вучич рассказал, что провёл тяжёлый разговор с заместителем госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды США Хосе Фернандесом. Стороны обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества Сербии и США, уделив внимание энергетике и санкциям. По итогам разговора, отметил Вучич, нет хороших новостей по теме санкций в отношении NIS.

Власти США собираются ввести санкции против российско-сербской компании NIS из-за доли «Газпрома» и «Газпром нефти», ранее пояснил Вучич. Он отмечал, что Сербии следует провести переговоры с Москвой о возможном снижении российской доли до менее чем 50%.

Ожидаемое введение санкций против NIS, более 56% акций которой принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому», является частью гибридной войны против Сербии, как и студенческие протесты. Об этом заявил в середине декабря сербский вице-премьер Александр Вулин.