Бразилиа, 4 января, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Специалисты в Бразилии приступили к расшифровке чёрных ящиков самолёта, упавшего в Казахстане в конце декабря. Об этом сообщил 3 января бразильский портал G1.

Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

Информацию, которую удастся извлечь из бортовых самописцев, передадут казахстанскому управлению по расследованию авиапроисшествий, занимающемуся анализом и расследованием указанной катастрофы. Анализ данных с чёрных ящиков проведут Военно-воздушные силы Бразилии.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря летевший рейсом Баку — Грозный пассажирский авиалайнер Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение в трёх километрах от аэропорта казахстанского города Актау. Жертвами происшествия стали 38 человек. Ещё 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту воздушного судна, было 16 российских граждан. Семеро из них погибли.

Расследование случившегося начал Казахстан. Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело. Азербайджан, в свою очередь, инициировал международное расследование авиакатастрофы, в котором участвуют в том числе специалисты из России и Бразилии.

28 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер в ходе беседы заявил, что авиалайнер подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве России. Путин принёс Алиеву извинения в связи с тем, что катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ.

В интервью журналистам президент Азербайджан рассказал, что, в соответствии с данными расследования, самолёт получил повреждения в результате обстрела с земли. По его словам, это случилось в районе Грозного. Алиев уточнил, что после авиалайнер практически потерял управление. Азербайджанский лидер добавил, что Embraer 190 был сбит случайно.

30 декабря Казахстан проинформировал, что направил чёрные ящики воздушного судна в Бразилию, где проведут их расшифровку. Производством самолётов этой марки занимается бразильская компания Embraer.