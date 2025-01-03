Москва, 3 января, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему информацию о ходе расследования уголовного дела об убийстве, совершённом мужчиной в костюме «Деда Мороза» в одном из магазинов города Канаша в Чувашии. Об этом сообщили 3 января в пресс-службе ведомства.

Жертвой преступления стал владелец указанной торговой точки Юрий Суракин. По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

«Главой ведомства дано поручение руководителю следственного управления СК России по Чувашской Республике Полтинину А. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — уточняется в Telegram-канале СК.

В ведомстве отметили, что в социальных сетях появилась информация о том, что подозреваемый уже имеет судимость. Также появилась информация о том, что убитый ранее работал в правоохранительных органах. В СК добавили, что подозреваемый задержан.

Как сообщало ИА Регнум, убийство в магазине «Берёзка»в Канаше было совершено 2 января. Во владельца торговой точки выстрелили из двуствольного ружья. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Нападавший после стрельбы скрылся с места преступления.

Момент убийства в магазине попал на видео. На кадрах видно, как мужчина в костюме Деда Мороза ходит по рядам в магазине, фотографируется с его владельцем, после чего достаёт ружьё и выстреливает в предпринимателя.

3 января Следственный комитет России проинформировал, что мужчина в костюме Деда Мороза убил владельца магазина из-за денежного долга. Подозреваемого задержали по месту жительства в одной из деревень Канашского округа. В ходе допроса выяснилось, что костюм Деда Мороза мужчина купил ради конспирации.