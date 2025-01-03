Чебоксары, 3 января, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Момент убийства «Дедом Морозом» владельца магазина в Чувашской Республике попал на видео. Запись с камеры наблюдения есть в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

На кадрах видно, как мужчина в костюме Деда Мороза ходит по рядам в магазине, фотографируется с его владельцем, после чего достаёт ружьё и выстреливает в предпринимателя.

Как передавало ИА Регнум, 2 января в городе Канаш Чувашской Республики мужчина в костюме Деда Мороза застрелил владельца магазина «Берёзка» Юрия Суракина из двуствольного ружья. От полученных ранений он скончался на месте. Нападавший после стрельбы скрылся.

По информации Telegram-канала Mash, стрельбу открыл бывший заключённый, а убитый бизнесмен ранее работал в правоохранительных органах. В публикации также сказано, что нападавший скрылся с места происшествия, его оперативно задержали. Во время допроса мужчина признался, что костюм Деда Мороза он купил для конспирации в надежде на то, что его не опознают.

При этом Telegram-канал Baza передаёт, что нападавший к костюме Деда Мороза ещё не задержан. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии, однако стрелявшего в магазине уже не было. Позже правоохранители вычислили, что мужчина ушёл пешком в поле, там он дошёл до одного из домов. После следы стрелявшего пропали, вероятно, он скрылся на автомобиле.

Ранее в Санкт-Петербурге в пункте выдачи одного из маркетплейсов прогремел выстрел. Стрельбу из аэрозольного пистолета открыл мужчина, которому сделали замечание из-за находившейся с ним собаки. Он несколько раз выстрелил в сторону сотрудника пункта выдачи. В результате происшествия пострадавших нет.