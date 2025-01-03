Чебоксары, 3 января, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Мужчина в костюме Деда Мороза убил владельца магазина в городе Канаш Чувашской Республики из-за денежного долга, сообщил 3 января Следственный комитет России по региону в Telegram-канале.

Кадр из видео

«По версии следствия, причиной убийства стал денежный долг потерпевшего перед подозреваемым», — сказано в публикации СУ СКР по Чувашии.

По версии следствия, 2 января, около 16:20, мужчина в костюме Деда Мороза подошёл к прилавку магазина «Берёзка» и выстрелил из огнестрельного оружия в хозяина Юрия Суракина. От полученных ранений он скончался на месте, нападавший скрылся.

Утром 3 января подозреваемого задержали по месту жительства в одной из деревень Канашского округа. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Также назначили проведение медицинской, медико-криминалистической и баллистической судебных экспертиз. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Момент убийства «Дедом Морозом» владельца магазина в Чувашской Республике попал на видео. Запись с камеры наблюдения есть в распоряжении ИА Регнум.

Днём 2 января неизвестный застрелил владельца магазина из двуствольного ружья. Мужчина был переодет в костюм Деда Мороза, лицо он скрыл накладной бородой и очками. В ходе допроса выяснилось, что костюм нападавший купил ради конспирации.