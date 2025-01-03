Ташкент, 3 января, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Два самолёта, следовавших из Москвы, из-за неблагоприятных погодных условий перенаправили в аэропорт Ташкента.

Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Решение изменить направление принял экипаж самолёта авиакомпании Uzbekistan Airways, летевшего в Фергану. Речь идёт о рейсе HY-9628.

«Уход на запасной международный аэропорт имени Ислама Каримова в городе Ташкент», ― говорится в сообщении Telegram-канала «Новости ташкентского неба».

Также в Ташкенте приземлился пассажирский самолёт, выполнявший маршрут Москва — Наманган. Причиной стал сильный туман в аэропорту назначения, где видимость не превышала 350 м.

Посадка лайнеров прошла в штатном режиме. В настоящее время оба самолёта ожидают улучшения погоды, чтобы вылететь по назначению.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря из-за временной приостановки приёма и вылета самолётов в аэропорту Казани пассажирские самолёты, следовавшие в аэропорт столицы Татарстана из Томска, Сургута и Кемерово, перенаправили на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске.

В Братске Иркутской области 30 декабря совершил вынужденную посадку самолёт, летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск. Причиной стала смерть одного из пассажиров. Уточняется, что борт авиакомпании «Сибирь» находился в Братске в течение часа, затем вылетел в Новосибирск.