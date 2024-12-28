Казань, 28 декабря, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Аэропорт Казани временно ограничил приём и вылет авиарейсов. Об этом 28 декабря сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Sergey Elagin/Global Look Press

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 06:00 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — написал он в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы, добавив, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря в аэропортах Волгограда и Астрахани были введены ограничения на приём и вылет рейсов. Из-за этого задержались три рейса из Москвы.

Ранее в тот же день стало известно о введении ограничений на полёты в аэропортах Сочи и Казани, что было сделано для обеспечения безопасности полётов. Позднее все ограничения были отменены.

До этого, 26 декабря, ограничения на использование воздушного пространства вводились в московских воздушных гаванях Внуково, Шереметьево, Домодедово, а также в аэропортах Жуковского и Калуги.