Казань, 28 декабря, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Следовавшие в аэропорт Казани из Томска, Сургута и Кемерово пассажирские самолёты перенаправили на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе казанской воздушной гавани.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Томска, Сургута и Кемерово по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево», - привёл сообщение пресс-службы ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 декабря в аэропорту Казани временно приостановили приём и вылет самолётов. По словам официального представителя Росавиации Артёма Кореняко, это было сделано для обеспечения безопасности полётов.

В аэропортах Волгограда и Астрахани 27 декабря также вводились ограничения на приём и вылет рейсов. Из-за этого были задержаны три рейса из Москвы.

Ранее в тот же день ограничения на полёты для обеспечения безопасности полётов ввели в аэропортах Сочи и Казани. Позднее все ограничения были отменены.

До этого, 26 декабря, ограничения на использование воздушного пространства были введены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово, а также в воздушных гаванях Жуковского и Калуги