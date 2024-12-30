Братск, Иркутская область, 30 декабря, 2024, 12:42 — ИА Регнум. В Братске Иркутской области совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск. Об этом 30 декабря сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Эрик Романенко/ТАСС

Причиной стала смерть одного из пассажиров. Уточняется, что борт авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) приземлился в аэропорту Братска в 13:33 (08:33 мск).

«Одному из пассажиров стало плохо. Он скончался. Предварительно, из-за острой сердечной недостаточности», ― уточнил представитель прокуратуры в беседе с «РИА Новости».

Самолёт находился в Братске в течение часа, затем вылетел в Новосибирск.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря пассажирский самолёт авиакомпании Azur Air, совершавший рейс из Томска в город Пхукет в Таиланде, приземлился в Новосибирске из-за технической неисправности. Во время полёта произошла сильная утечка масла. На борту лайнера Boeing 767-300 находились более 300 пассажиров. Самолёт благополучно сел на запасной аэродром.

25 ноября из-за плохого самочувствия пассажира самолёт авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Москвы в Калининград, совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Лайнер, выполнявший рейс S7 1211, приземлился в 12:30. 45-летнего мужчину, которому стало плохо, госпитализировали.