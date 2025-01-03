Москва, 3 января, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за последние семь дней взяли в плен 46 украинских военных, сообщило 3 января Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 46 украинских военнослужащих», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Других подробностей Минобороны не привело.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января стало известно, что на территории ДНР российские военные взяли в плен польского наёмника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Его разоружили бойцы добровольческого корпуса.

24 декабря Минобороны России проинформировало, что в ходе освобождения российскими войсками населённого пункта Новопустынка в ДНР были взяты в плен десять украинских бойцов. Командир роты 15-й мотострелковой бригады Вооружённых сил РФ Андрей уточнил, что военные противника сдались без боя.

22 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что ВСУ пытаются заблокировать радиочастоты, которые используются украинскими военными для связи с Вооружёнными силами России и перехода на российскую сторону.