Москва, 2 января, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили 2 января в Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Второго января с 11:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей», — сказано в публикации в Telegram-канале.

В небе над Брянской областью ночью 2 января подразделения противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник. При инциденте никто не пострадал, разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны вечером 1 января за два часа уничтожили 14 украинских беспилотников в небе над пятью регионами России.

В этот же день в Минобороны проинформировали, что в минувшие сутки Вооружённые силы России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря.