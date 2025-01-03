Волгоград, 3 января, 2025, 09:10 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 января отразила атаку беспилотника в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Сегодня, 3 января, на территории Волгоградской области в Городищенском районе силами ПВО Министерства обороны РФ был перехвачен и нейтрализован БПЛА», ― говорится в сообщении в Telegram-канале региональной администрации.

Глава региона уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Также повреждений не зафиксировали на гражданских и военных объектах.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные ночью 3 января сбили 22 украинских беспилотника над территорией страны. Наиболее массированному налёту подверглась Брянская область — там перехватили десять БПЛА. По четыре дрона уничтожили над Орловской и Ростовской областями, ещё два над Белгородской, по одному над Волгоградской и Липецкой областями.

Российские силы ПВО в ночь на 26 декабря уничтожили над Волгоградской областью три украинских беспилотника. Обломки одного из них упали на территорию промышленного предприятия, но не причинили ущерба производству. В ходе атаки на регион никто не пострадал. Повреждений гражданских и военных объектов не было.