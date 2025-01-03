Москва, 3 января, 2025, 08:00 — ИА Регнум. Российские военные ночью сбили 22 украинских беспилотника над территорией страны, сообщило 3 января Минобороны России в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

Вражеские БПЛА перехватили и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

В ведомстве уточнили, что наиболее массированному налёту подверглась Брянская область — там сбили десять БПЛА. По четыре дрона уничтожили над Орловской и Ростовской областями, ещё два — над Белгородской, по одному — над Волгоградской и Липецкой областями.

Как сообщало ИА Регнум, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее информировал об уничтожении дронов в Каменском и Усть-Донецком районах. Пострадавших и разрушений нет, отметил он.

Об отсутствии пострадавших и разрушений в результате перехвата БПЛА также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.