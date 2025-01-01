Волоконовский район, Белгородская область, 1 января, 2025, 22:16 — ИА Регнум. В Белгородской области в Волоконовском районе вечером 1 января беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Павел Бедняков/РИА Новости

Украинский дрон атаковал машину с мирными жителями на участке автодороги Шаховка — Тишанка.

«Бойцы самообороны передали двоих пострадавших бригаде скорой помощи. У одного мужчины осколочные ранения лица, у второго — осколочные ранения живота и предплечья», — написал в Telegram-канале Гладков.

Пострадавших доставили в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в Тульской области 1 января объявили угрозу атаки беспилотников, предупредили в министерстве по региональной безопасности.

Режим опасности атаки БПЛА ввели на территории всего региона. Население области призвали быть бдительными.

1 января в Минобороны РФ сообщили, что в минувшие сутки Вооружённые силы России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря.