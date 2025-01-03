Лондон, 3 января, 2025, 10:11 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен не отвечает перед европейцами за остановку транзита российского газа через территорию Украины. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

XinhuaUkrinformSergei Gudak/Global Look Press

«Они не избирались, они даже не несут ответственности, отправить в отставку любого из них практически невозможно. Они сфокусированы на России. Закрытие нескольких предприятий, безработица нескольких миллионов человек не помешает им», — отметил он.

Меркурис уточнил, что Еврокомиссия всегда была негативно настроена по отношению к газовой торговле с РФ и предпринимала всё возможное для её прекращения, в том числе мешая реализации проекта «Северный поток» и проводя постоянные расследования в отношении «Газпрома».

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба «Газпрома» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

После прекращения поставок российского газа в Европу через Украину цены на это топливо в ЕС выросли до уровня 2023 года — до 540 долларов за 1 тыс. куб. м, сообщило информционное агентство Bloomberg.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может потребовать возмещения ущерба, причинённого решением киевского режима о прекращении транзита российского газа. Он также уточнил, что в ответ на прекращение транзита газа могут быть остановлены поставки электроэнергии и значительно снижена поддержка украинцев на территории Словакии.