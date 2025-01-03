Москва, 3 января, 2025, 08:15 — ИА Регнум. Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск к Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. Об этом говорится в определении суда.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Новый корпус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана

Уточняется, что оборонное ведомство требует взыскать с вуза более 38,3 млн рублей.

«Суд определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — процитировал ТАСС текст документа.

Дело будет слушаться в закрытом режиме. В качестве третьей стороны в процессе привлекли военную прокуратуру Ракетных войск стратегического назначения. Суть претензий не раскрывается.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Минобороны потребовало с Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) имени В. В. Бахирева компенсации на сумму более 29 млн рублей за некачественную модернизацию вооружений. Институт занимался разработкой снарядов и артиллерии для нужд российских войск. Часть исковых заявлений связана с неудовлетворительным, по мнению представителей оборонного ведомства, проведением работ по модернизации вооружений для нужд российской армии.

29 ноября МО РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 4,6 млрд рублей с красноярского АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» (ИСС) за неустойку по контракту от 1 сентября 2014 года. Предварительные слушания назначены на 17 января 2025 года.

Также Минобороны через суд требует взыскать 57,5 млн рублей с производителя средств борьбы с беспилотниками ОАО «Владимирский завод «Электроприбор». Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом.