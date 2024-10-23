Москва, 23 октября, 2024, 06:13 — ИА Регнум. С Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) имени В. В. Бахирева требуют компенсации более 29 млн рублей за некачественную модернизацию вооружений. Соответствующее исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы от Министерства обороны РФ.

Pda.msk.arbitr.ru Арбитражный суд города Москвы

«В суд поступили три иска на общую сумму 29,33 млн рублей к АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт им. В. В. Бахирева». Истцом по всем искам является Минобороны РФ», — передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что институт занимался разработкой снарядов и артиллерии для нужд российских войск. Часть исковых заявлений связана с неудовлетворительным, по мнению представителей Минобороны, проведением работ по модернизации вооружений для нужд российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области за один день получил 10 исков от ФКУ «Объединённое стратегическое командование Ленинградского военного округа» с требованиями взыскать более 40 млн рублей с военно-строительной компании. В качестве третьего лица указывалось Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ». Судебные заседания назначили на декабрь.