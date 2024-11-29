Москва, 29 ноября, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 4,6 млрд рублей с красноярского АО «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика М. Ф. Решетнева» (ИСС) за неустойку по контракту от 1 сентября 2014 года, сообщается в материалах суда. Подробности дела не приводятся.

Павел Кассин/Роскосмос Медиа/ТАСС

Предварительные слушания назначены на 17 января 2025 года.

В июле 2022 года военное ведомство пыталось взыскать с ИСС около 2,4 млрд рублей неустойки, но суд объединил этот иск с другим спором по этому же контракту и рассматривал его в закрытом режиме.

«Информационные спутниковые системы» — ведущее предприятие госкорпорации «Роскосмос», создающее космические аппараты для связи, телевещания, навигации и геодезии, включая спутники ГЛОНАСС.

Минобороны — крупнейший заказчик ИСС, неоднократно подавало иски о взыскании неустойки. Самый крупный из них — на 6,8 млрд рублей — был подан в 2019 году. В нём Минобороны требовало неустойку по госконтракту от 16 ноября 2015 года на модернизацию космического аппарата с заменой импортных компонентов на отечественные. Суды взыскали только 1,1 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, «Роскосмос» должен оказывать платные космические услуги, тогда сформируется рынок таких услуг. Об этом заявил президент Владимир Путин 20 ноября на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым в Кремле. Мантуров согласился, что услуги следует монетизировать с учётом внесения изменений в закон о космической деятельности. Это будет касаться всех ведомств, чтобы у каждого формировался бюджет, добавил он.

Вице-премьер подчеркнул, что коммерческий космический рынок на сегодняшний день активно развивается. Практически все отрасли пользуются услугами дистанционного зондирования Земли.

Гендиректор «Роскосмоса» 10 февраля 2023 года анонсировал создание в России двух центров серийного производства спутников.