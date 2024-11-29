Москва, 29 ноября, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Иск на 57,5 млн рублей к производителю средств борьбы с беспилотниками ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» подало Министерство обороны РФ. Об этом 29 ноября сообщили в Арбитражном суде Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«В суд поступил иск Минобороны к ОАО «Владимирский завод «Электроприбор». Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Сумма исковых требований составляет 57 млн 502 тысячи 195 рублей», — цитирует представителей суда ТАСС.

Уточняется, что иск принят к производству. Иные подробности дела не приводятся.

Завод «Электроприбор» находится во Владимире и специализируется на разработке и производстве средств и систем радиосвязи военного, так и гражданского назначения. Также предприятие выпускает средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Октябрьский районный суд города Иваново арестовал технического директора подрядной организации «Интертехника» Алексея Морохова в рамках уголовного дела о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников». Обвинение выдвинуто по статье о мошенничестве. Следствие считает, что Морохов причинил ущерб «Калашникову» на более чем 32 млн рублей.

В августе Следственный комитет РФ проинформировал о возбуждении уголовного дела после поставок некачественных запчастей для военно-транспортных самолётов в рамках Гособоронзаказа. Его возбудили по ст. 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»).

В Министерстве обороны РФ подсчитали ущерб из-за контрафактных подшипников для военно-транспортных самолётов. Размер убытков составил 130 млн рублей. Факт установки некачественных подшипников выявился в процессе эксплуатации Ил-76. В 2022–2023 годах из-за бракованных деталей было временно выведено из строя пять таких самолётов.