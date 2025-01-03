Силы ПВО сбили над Брянской областью ещё три украинских беспилотника
Богомаз: силы ПВО сбили над Брянской областью ещё три украинских беспилотника
Брянск, 3 января, 2025, 03:28 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью ночью 3 января силы ПВО уничтожили ещё три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Глава области уточнил, что при инцидентах никто не пострадал, разрушений нет. На место падения обломков выехали специалисты экстренных служб.
Ранее Богомаз сообщил о пяти сбитых ночью 3 января беспилотниках ВСУ в небе над Брянской областью.
Как передавало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны вечером 2 января уничтожили семь вражеских беспилотников в небе над пятью регионами России. Над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей силы ПВО ликвидировали по два беспилотника. Ещё один украинский БПЛА был сбит в небе над Курской областью.
1 января в Минобороны РФ сообщили, что в минувшие сутки Вооружённые силы России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря.