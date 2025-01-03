Брянск, 3 января, 2025, 03:28 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью ночью 3 января силы ПВО уничтожили ещё три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Глава области уточнил, что при инцидентах никто не пострадал, разрушений нет. На место падения обломков выехали специалисты экстренных служб.

Ранее Богомаз сообщил о пяти сбитых ночью 3 января беспилотниках ВСУ в небе над Брянской областью.

Как передавало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны вечером 2 января уничтожили семь вражеских беспилотников в небе над пятью регионами России. Над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей силы ПВО ликвидировали по два беспилотника. Ещё один украинский БПЛА был сбит в небе над Курской областью.

1 января в Минобороны РФ сообщили, что в минувшие сутки Вооружённые силы России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря.