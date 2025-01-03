Ростов-на-Дону, 3 января, 2025, 05:40 — ИА Регнум. В небе над Ростовской областью подразделения противовоздушной обороны за ночь уничтожили четыре вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Дроны ВСУ были сбиты в Каменском и Усть-Донецком районах, уточнил он.

Слюсарь заверил, что при попытке атаки и уничтожении беспилотников никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны вечером 2 января уничтожили семь вражеских беспилотников в небе над пятью регионами России. Над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей силы ПВО ликвидировали по два беспилотника. Ещё один украинский БПЛА был сбит в небе над Курской областью.

1 января в Минобороны РФ сообщили, что в минувшие сутки Вооружённые силы России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря.