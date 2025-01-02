Брянск, 3 января, 2025, 02:46 — ИА Регнум. В Брянской области ночью 3 января подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он уточнил, что в небе над Брянской областью были сбиты вражеские БПЛА самолётного типа.

На месте падения обломков работают оперативные службы. Богомаз заверил, что пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны вечером 2 января уничтожили семь вражеских беспилотников в небе над пятью регионами России. Над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей силы ПВО ликвидировали по два беспилотника. Ещё один украинский БПЛА был сбит в небе над Курской областью.

В курском приграничье 2 января силы ПВО сбили пять ракет ВСУ.