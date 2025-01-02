Москва, 2 января, 2025, 22:50 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны вечером 2 января уничтожили семь вражеских беспилотников в небе над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Дроны ВСУ были сбиты в период времени с 20:00 до 22:00 мск.

Над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей силы ПВО ликвидировали по два беспилотника. Ещё один украинский БПЛА был сбит в небе над Курской областью.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 2 января подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили в небе над пятью регионами России 13 беспилотников ВСУ.

1 января в Минобороны РФ сообщили, что в минувшие сутки Вооружённые силы России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря.

Российские силы в 2024 году нанесли более 1,5 тыс. групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным объектам на Украине.