Нью-Йорк, США, 2 января, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Власти Нью-Йорка усилили меры безопасности после теракта в Новом Орлеане (штат Луизиана) и взрыва в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщил 2 января мэр мегаполиса Эрик Адамс.

© Michael Ho Wai Lee/Global Look Press

Он уточнил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), что в городе увеличено число полицейских в районе Башни Трампа и на площади Таймс-сквер. Кроме того, приняты другие меры.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 1 января в Новом Орлеане грузовик на большой скорости въехал в группу людей, которые отмечали Новый год на Бурбон-стрит. По словам очевидцев, после этого водитель транспортного средства вышел из автомобиля и открыл огонь.

Телеканал NBC News со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов США сообщил, что происшествие в Новом Орлеане расследуется как террористический акт. Согласно последним данным, число погибших в городе составило 15 человек.

1 января в Лас-Вегасе у отеля Trump International Hotel, который частично принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Водитель транспортного средства погиб. Ещё семь человек получили ранения. Телеканал ABC News проинформировал, что инцидент расследуется как потенциальный террористический акт. При этом полицейские пока не установили точную причину взрыва. По данным правоохранительных органов, в автомобиле находилась пиротехника.