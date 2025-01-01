Новый Орлеан, США, 1 января, 2025, 18:41 — ИА Регнум. ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как потенциальный теракт, сообщил в среду, 1 января, телеканал NBC News со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов США.

Кадр из видео

Как сообщалось ранее, в результате происшествия, по предварительным данным, не менее 10 человек погибли и 30 получили ранения.

«ФБР заявило, что расследует инцидент как акт терроризма. [На месте ЧП] были обнаружены самодельные взрывные устройства, заявило ФБР, отметив, что работает над подтверждением того, были ли они пригодными для использования», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее американские СМИ сообщили, что в ночь на 1 января грузовой автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане. Инцидент произошёл около 3:20 по местному времени на Бурбон-стрит. Пострадавших доставили в пять местных больниц.

По предварительным данным, граждан России среди пострадавших нет, проинформировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Телеканал CBS News сообщал, что после того, как автомобиль врезался в толпу, водитель вышел из грузовика и начал стрельбу, после чего полиция открыла ответный огонь.

Глава местного управления полиции Энн Киркпатрик проинформировала, что в ходе перестрелки два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. Злоумышленник был ликвидирован, сообщили в ФБР.