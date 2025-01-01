Брянск, 2 января, 2025, 01:30 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью ночью 2 января подразделения противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа.

Богомаз уточнил, что при инциденте никто не пострадал, разрушений нет. На место падения обломков выехали представители оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны вечером 1 января за два часа уничтожили 14 украинских беспилотников в небе над пятью регионами России.

1 января в Минобороны РФ сообщили, что в минувшие сутки Вооружённые силы России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря.

В Белгородской области в Волоконовском районе вечером 1 января беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю. Пострадали два человека.