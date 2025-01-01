Силы ПВО за два часа сбили 14 беспилотников над пятью регионами России
МО: силы ПВО за два часа сбили 14 беспилотников над пятью регионами России
Москва, 1 января, 2025, 22:57 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны за два часа уничтожили 14 украинских беспилотников в небе над пятью регионами России. Об этом сообщили 1 января в Минобороны РФ.
Вражеские дроны были сбиты в период времени с 20:00 до 22:00 мск.
Наибольшее число вражеских БПЛА уничтожили в небе над Ростовской областью — пять беспилотников. Ещё четыре дрона сбили в Воронежской области.
По два вражеских БПЛА ликвидировали в Белгородской и Тульской областях.
Ещё один дрон был сбит силами ПВО в Орловской области.
Как сообщало ИА Регнум, силы ПВО вечером в среду, 1 января, уничтожили 19 украинских дронов над пятью регионами России.
1 января в Минобороны РФ сообщили, что в минувшие сутки Вооружённые силы России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря.
В Белгородской области в Волоконовском районе вечером 1 января беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю. Пострадали два человека.