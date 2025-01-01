Уфа, 1 января, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Два вагона с рудой сошли с рельсов в Учалах в Башкирии, передаёт в среду, 1 января, агентство Bashinform со ссылкой на сообщение управления МЧС по республике.

МЧС РБ

Всего в составе было 17 вагонов. Пострадавших в результате инцидента нет. Специалисты расцепляют вагоны, которые перевезут маневровым поездом до пункта назначения, сказано в сообщении.

«На транспортное сообщение ОАО «РЖД» происшествие не повлияло», — отметила также пресс-служба управления МЧС.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года в Забайкальском крае столкнулись два грузовых железнодорожных состава. У одного из поездов с рельсов сошли 35 вагонов, у другого — семь, груженых углём. Движение по участку дороги приостанавливалось. На место происшествия был направлен восстановительный поезд.

Также в декабре 2024 года на станции Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение грузового поезда с пассажирским. В момент столкновения машиниста грузового поезда не было на месте — он чинил излом токоприёмника. У поезда возникли проблемы с тормозами, состав покатился назад с горки и врезался в пассажирский поезд.

В результате аварии сошли с рельсов или получили повреждения четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов. Пострадал 31 человек, пятеро из них — дети. Погибли два человека. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Суд арестовал помощника машиниста грузового состава.