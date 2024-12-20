Кандалакша, Мурманская область, 20 декабря, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Кандалакшский районный суд Мурманской области арестовал помощника машиниста грузового состава, при столкновении которого с пассажирским поездом погибли два человека. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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«С учётом позиции транспортного прокурора Кандалакшский районный суд Мурманской области заключил под стражу помощника машиниста грузового поезда Рамиля Садыгова», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Задержанному предъявили обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц»). Он останется в СИЗО в течении двух месяцев ― до 18 февраля 2025 года.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца машинисту грузового состава Алексею Зычкову.

Как передавало ИА Регнум, боковое столкновение грузового поезда с пассажирским, следовавшим из Мурманска в Санкт-Петербург, произошло днём 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

По информации источника РЕН ТВ, в момент столкновения машиниста грузового поезда не было на месте — он чинил излом токоприёмника. Затем у поезда возникли проблемы с тормозами, состав покатился назад с горки и врезался в пассажирский поезд. В результате аварии сошли с рельсов или получили повреждения четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов. Пострадал 31 человек, пятеро из них — дети. Погибли два человека.

По информации оперативных служб, одной из вероятных причин столкновения поездов стал сломанный токоприёмник грузового состава. Отмечается, что при ремонте управляющий грузовым поездом использовал недостаточное количество тормозных башмаков, чтобы зафиксировать состав.

19 декабря правоохранители задержали машиниста грузового поезда и его помощника.