Мурманск, 18 декабря, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Машиниста грузового поезда во время столкновения двух составов в Мурманской области не было на месте. Об этом сообщил в Telegram-канале РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По данным телеканала, управляющего грузовым составом не было в кабине, так как он чинил излом токоприёмника, а затем у поезда возникли проблемы с тормозами.

«Тормозные башмаки состава сдавило, и поезд покатился назад с горки в пассажирский поезд. В результате происшествия, одному пассажиру отрезало ногу», — сообщил источник.

В публикации отмечается, что теперь машинисту грозит привлечение к ответственности.

В РЖД также уточнили, что медперсонал компании сопроводит поезд, который продолжит движение по маршруту. Кроме того, будет проведён осмотр пассажиров в каждом вагоне и при необходимости им окажут помощь.

Как передавало ИА Регнум, днём 18 декабря на станции Княжая на юге Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда.

Движение на участке железной дороги было приостановлено. К месту происшествия были направлены спасатели и три бригады скорой помощи. Для ликвидации последствий схода вагонов со станций Кандалакша и Кемь были также направлены восстановительные поезда.

Сообщается, что в результате столкновения поездов пострадали 11 человек. Четверо находятся в тяжёлом состоянии, из них один проводник. Кроме того, один человек оказался зажат внутри вагона, ведутся спасательные работы.